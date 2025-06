Kaj je Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG)

BigBug AI is a real-time, autonomous intelligence engine built for the cryptocurrency market. It combines AI agents, on-chain analytics, predictive modeling, and social intelligence to generate actionable insights for traders, investors, and protocols. 💡 Core Features: Predictive Intelligence: Real-time price predictions and token performance forecasting using historical, social, and market data. On-Chain Intelligence: Tracks wallet flows, token transfers, and contract activity to detect alpha signals. Sentient Agents: AI bots live on Twitter, Discord, and Farcaster to observe trends, post updates, comment on alpha tweets, and reply with context-aware insights. Autonomous Memory Engine: Integrated STM (Short-Term Memory), LTM (Long-Term Memory), and Episodic Memory systems.

Vir Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG) Uradna spletna stran

Tokenomika Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG)

Z razumevanjem tokenomike Wrapped Bigbug AI Coin by Virtuals (WBUG) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko WBUG zdaj!