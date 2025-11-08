BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Wrapped BESC v živo je 2.56 USD. Tržna kapitalizacija WBESC je 2,056,662 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WBESC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o WBESC

Informacije o ceni WBESC

Kaj je WBESC

Uradna spletna stran WBESC

Tokenomika WBESC

Napoved cen WBESC

Wrapped BESC Logotip

Wrapped BESC Cena (WBESC)

Nerazporejeno

Cena 1 WBESC v USD v živo:

$2.55
$2.55
+0.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Wrapped BESC (WBESC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:40:15 (UTC+8)

Današnja cena Wrapped BESC

Današnja cena kriptovalute Wrapped BESC (WBESC) v živo je $ 2.56, s spremembo 1.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WBESC v USD je $ 2.56 na WBESC.

Kriptovaluta Wrapped BESC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,056,662, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 802.22K WBESC. V zadnjih 24 urah se je WBESC trgovalo med $ 2.49 (najnižje) in $ 2.64 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5.37, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 2.49.

V kratkoročni uspešnosti se je WBESC premaknil +0.29% v zadnji uri in -14.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped BESC (WBESC)

$ 2.06M
$ 2.06M

--
--

$ 2.06M
$ 2.06M

802.22K
802.22K

802,216.6399539602
802,216.6399539602

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped BESC je $ 2.06M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WBESC je 802.22K, skupna ponudba pa znaša 802216.6399539602. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.06M.

Zgodovina cene Wrapped BESC, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 2.49
$ 2.49
24H Nizka
$ 2.64
$ 2.64
24H Visoka

$ 2.49
$ 2.49

$ 2.64
$ 2.64

$ 5.37
$ 5.37

$ 2.49
$ 2.49

+0.29%

+1.22%

-14.47%

-14.47%

Zgodovina cen Wrapped BESC (WBESC) v USD

Danes je bila sprememba cene Wrapped BESC v USD $ +0.03094367.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Wrapped BESC v USD $ -0.9380395520.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Wrapped BESC v USD $ -0.9529740800.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Wrapped BESC v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.03094367+1.22%
30 dni$ -0.9380395520-36.64%
60 dni$ -0.9529740800-37.22%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Wrapped BESC

Napoved cene Wrapped BESC (WBESC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WBESC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Wrapped BESC (WBESC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Wrapped BESC lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Wrapped BESC v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WBESC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Wrapped BESC.

Kaj je Wrapped BESC (WBESC)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

Vir Wrapped BESC (WBESC)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Wrapped BESC

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Wrapped BESC?
Če bi kriptovaluta Wrapped BESC rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Wrapped BESC.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:40:15 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.5040

$0.000015555

$0.30310

$0.00000000002536

$1.541

Zavrnitev odgovornosti

