Današnja cena Wrapped BESC

Današnja cena kriptovalute Wrapped BESC (WBESC) v živo je $ 2.56, s spremembo 1.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WBESC v USD je $ 2.56 na WBESC.

Kriptovaluta Wrapped BESC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,056,662, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 802.22K WBESC. V zadnjih 24 urah se je WBESC trgovalo med $ 2.49 (najnižje) in $ 2.64 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5.37, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 2.49.

V kratkoročni uspešnosti se je WBESC premaknil +0.29% v zadnji uri in -14.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped BESC (WBESC)

Tržna kapitalizacija $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Zaloga v obtoku 802.22K 802.22K 802.22K Skupna ponudba 802,216.6399539602 802,216.6399539602 802,216.6399539602

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped BESC je $ 2.06M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WBESC je 802.22K, skupna ponudba pa znaša 802216.6399539602. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.06M.