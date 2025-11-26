Kaj je WAPLAUSDT0

Tokenomika Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Odkrijte ključne vpoglede v Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 7.68M $ 7.68M $ 7.68M Skupna ponudba: $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M Razpoložljivi obtok: $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 7.68M $ 7.68M $ 7.68M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.988984 $ 0.988984 $ 0.988984 Trenutna cena: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Preberite več o ceni Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Kupite WAPLAUSDT0 zdaj!

Tokenomika Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov WAPLAUSDT0, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WAPLAUSDT0. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko WAPLAUSDT0, raziščite ceno žetona WAPLAUSDT0 v živo!

Napoved cene WAPLAUSDT0 Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WAPLAUSDT0? Naša stran za napovedovanje cen WAPLAUSDT0 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona WAPLAUSDT0 zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!