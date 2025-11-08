Današnja cena Wrapped Aave Plasma USDT0

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) v živo je $ 1.004, s spremembo 0.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAPLAUSDT0 v USD je $ 1.004 na WAPLAUSDT0.

Kriptovaluta Wrapped Aave Plasma USDT0 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,142,966, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.12M WAPLAUSDT0. V zadnjih 24 urah se je WAPLAUSDT0 trgovalo med $ 1.002 (najnižje) in $ 1.005 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.029, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.988984.

V kratkoročni uspešnosti se je WAPLAUSDT0 premaknil +0.02% v zadnji uri in +0.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Tržna kapitalizacija $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Zaloga v obtoku 5.12M 5.12M 5.12M Skupna ponudba 5,126,300.699547 5,126,300.699547 5,126,300.699547

