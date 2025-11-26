Kaj je WAPLAUSDE

Tokenomika Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Odkrijte ključne vpoglede v Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Tržna kapitalizacija: $ 12,02K Skupna ponudba: $ 12,01K Razpoložljivi obtok: $ 12,01K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 12,02K Najvišja vrednost vseh časov: $ 1,028 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0,956016 Trenutna cena: $ 1,001

Tokenomika Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov WAPLAUSDE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WAPLAUSDE. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

