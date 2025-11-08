Današnja cena Wrapped Aave Plasma USDe

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) v živo je $ 0.999572, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAPLAUSDE v USD je $ 0.999572 na WAPLAUSDE.

Kriptovaluta Wrapped Aave Plasma USDe je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 289,089, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 289.18K WAPLAUSDE. V zadnjih 24 urah se je WAPLAUSDE trgovalo med $ 0.998186 (najnižje) in $ 1.001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.028, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.956016.

V kratkoročni uspešnosti se je WAPLAUSDE premaknil +0.01% v zadnji uri in +0.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Tržne informacije Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Tržna kapitalizacija $ 289.09K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 289.09K
Zaloga v obtoku 289.18K
Skupna ponudba 289,184.3571507874

