Današnja cena Wrapped Aave Gnosis wstETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) v živo je $ 4,441.88, s spremembo 9.45 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAGNOWSTETH v USD je $ 4,441.88 na WAGNOWSTETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Gnosis wstETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,287,697, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 740.09 WAGNOWSTETH. V zadnjih 24 urah se je WAGNOWSTETH trgovalo med $ 4,028.86 (najnižje) in $ 4,443.05 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5,982.55, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 4,028.86.

V kratkoročni uspešnosti se je WAGNOWSTETH premaknil -- v zadnji uri in -5.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Tržna kapitalizacija $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Zaloga v obtoku 740.09 740.09 740.09 Skupna ponudba 740.0870280442687 740.0870280442687 740.0870280442687

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Gnosis wstETH je $ 3.29M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAGNOWSTETH je 740.09, skupna ponudba pa znaša 740.0870280442687. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.29M.