Današnja cena Wrapped Aave Gnosis WETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) v živo je $ 3,705.27, s spremembo 9.32 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAGNOWETH v USD je $ 3,705.27 na WAGNOWETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Gnosis WETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,145,167, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 578.95 WAGNOWETH. V zadnjih 24 urah se je WAGNOWETH trgovalo med $ 3,360.57 (najnižje) in $ 3,706.51 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5,023.11, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,360.57.

V kratkoročni uspešnosti se je WAGNOWETH premaknil -0.00% v zadnji uri in -5.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Tržna kapitalizacija $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Zaloga v obtoku 578.95 578.95 578.95 Skupna ponudba 578.9504796318386 578.9504796318386 578.9504796318386

