Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) v živo je $ 129.69, s spremembo 9.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAGNOGNO v USD je $ 129.69 na WAGNOGNO.

Kriptovaluta Wrapped Aave Gnosis GNO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 110,336, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 849.33 WAGNOGNO. V zadnjih 24 urah se je WAGNOGNO trgovalo med $ 117.49 (najnižje) in $ 132.01 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 171.93, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 117.49.

V kratkoročni uspešnosti se je WAGNOGNO premaknil +0.04% v zadnji uri in -0.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Tržna kapitalizacija $ 110.34K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 110.34K Zaloga v obtoku 849.33 Skupna ponudba 849.3263552647285

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Gnosis GNO je $ 110.34K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAGNOGNO je 849.33, skupna ponudba pa znaša 849.3263552647285. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 110.34K.