Današnja cena Wrapped Aave Ethereum WETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) v živo je $ 3,638.66, s spremembo 6.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAETHWETH v USD je $ 3,638.66 na WAETHWETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Ethereum WETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 121,510,979, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 33.36K WAETHWETH. V zadnjih 24 urah se je WAETHWETH trgovalo med $ 3,373.46 (najnižje) in $ 3,660.2 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5,206.48, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,260.36.

V kratkoročni uspešnosti se je WAETHWETH premaknil +0.06% v zadnji uri in -10.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Tržna kapitalizacija $ 121.51M$ 121.51M $ 121.51M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 121.51M$ 121.51M $ 121.51M Zaloga v obtoku 33.36K 33.36K 33.36K Skupna ponudba 33,357.43104824678 33,357.43104824678 33,357.43104824678

