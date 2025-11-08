Današnja cena Wrapped Aave Ethereum USDT

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) v živo je $ 1.15, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAETHUSDT v USD je $ 1.15 na WAETHUSDT.

Kriptovaluta Wrapped Aave Ethereum USDT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 120,230,235, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 104.97M WAETHUSDT. V zadnjih 24 urah se je WAETHUSDT trgovalo med $ 1.14 (najnižje) in $ 1.15 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.23, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.033.

V kratkoročni uspešnosti se je WAETHUSDT premaknil -0.00% v zadnji uri in +0.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Tržna kapitalizacija $ 120.23M$ 120.23M $ 120.23M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 120.23M$ 120.23M $ 120.23M Zaloga v obtoku 104.97M 104.97M 104.97M Skupna ponudba 104,969,713.881404 104,969,713.881404 104,969,713.881404

