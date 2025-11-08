Današnja cena Wrapped Aave Ethereum USDC

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) v živo je $ 1.15, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAETHUSDC v USD je $ 1.15 na WAETHUSDC.

Kriptovaluta Wrapped Aave Ethereum USDC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 125,979,758, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 109.42M WAETHUSDC. V zadnjih 24 urah se je WAETHUSDC trgovalo med $ 1.098 (najnižje) in $ 1.18 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.27, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.965606.

V kratkoročni uspešnosti se je WAETHUSDC premaknil -0.00% v zadnji uri in +0.12% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Tržna kapitalizacija $ 125.98M$ 125.98M $ 125.98M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 125.98M$ 125.98M $ 125.98M Zaloga v obtoku 109.42M 109.42M 109.42M Skupna ponudba 109,423,573.657073 109,423,573.657073 109,423,573.657073

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Ethereum USDC je $ 125.98M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAETHUSDC je 109.42M, skupna ponudba pa znaša 109423573.657073. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 125.98M.