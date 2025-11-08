Današnja cena Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) v živo je $ 4,205.44, s spremembo 6.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAETHLIDOWSTETH v USD je $ 4,205.44 na WAETHLIDOWSTETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,375,725, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.97K WAETHLIDOWSTETH. V zadnjih 24 urah se je WAETHLIDOWSTETH trgovalo med $ 3,906.55 (najnižje) in $ 4,277.01 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6,300.14, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,160.66.

V kratkoročni uspešnosti se je WAETHLIDOWSTETH premaknil -0.04% v zadnji uri in -10.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Tržne informacije Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Tržna kapitalizacija $ 8.38M
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.42M
Zaloga v obtoku 1.97K
Skupna ponudba 1,981.731996502813

