Današnja cena Wrapped Aave Ethereum Lido WETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) v živo je $ 3,535.99, s spremembo 6.67 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAETHLIDOWETH v USD je $ 3,535.99 na WAETHLIDOWETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Ethereum Lido WETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,927,810, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 539.36 WAETHLIDOWETH. V zadnjih 24 urah se je WAETHLIDOWETH trgovalo med $ 3,280.08 (najnižje) in $ 3,595.95 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5,312.72, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1,900.47.

V kratkoročni uspešnosti se je WAETHLIDOWETH premaknil -0.17% v zadnji uri in -10.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Tržna kapitalizacija $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Zaloga v obtoku 539.36 539.36 539.36 Skupna ponudba 539.360780848534 539.360780848534 539.360780848534

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Ethereum Lido WETH je $ 1.93M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAETHLIDOWETH je 539.36, skupna ponudba pa znaša 539.360780848534. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.93M.