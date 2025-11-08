Današnja cena Wrapped Aave Ethereum Lido GHO

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) v živo je $ 1.023, s spremembo 0.04 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAETHLIDOGHO v USD je $ 1.023 na WAETHLIDOGHO.

Kriptovaluta Wrapped Aave Ethereum Lido GHO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 13,926,419, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 13.62M WAETHLIDOGHO. V zadnjih 24 urah se je WAETHLIDOGHO trgovalo med $ 1.013 (najnižje) in $ 1.027 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.11, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.920237.

V kratkoročni uspešnosti se je WAETHLIDOGHO premaknil -0.00% v zadnji uri in +0.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Tržna kapitalizacija $ 13.93M$ 13.93M $ 13.93M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 13.93M$ 13.93M $ 13.93M Zaloga v obtoku 13.62M 13.62M 13.62M Skupna ponudba 13,617,433.18657856 13,617,433.18657856 13,617,433.18657856

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Ethereum Lido GHO je $ 13.93M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAETHLIDOGHO je 13.62M, skupna ponudba pa znaša 13617433.18657856. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 13.93M.