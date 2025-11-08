Današnja cena Wrapped Aave Base wstETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) v živo je $ 4,155.53, s spremembo 6.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WABASWSTETH v USD je $ 4,155.53 na WABASWSTETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Base wstETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 105,942, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 25.49 WABASWSTETH. V zadnjih 24 urah se je WABASWSTETH trgovalo med $ 3,907.94 (najnižje) in $ 4,236.09 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 8,323.65, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,757.51.

V kratkoročni uspešnosti se je WABASWSTETH premaknil -0.06% v zadnji uri in -12.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Tržna kapitalizacija $ 105.94K$ 105.94K $ 105.94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 105.94K$ 105.94K $ 105.94K Zaloga v obtoku 25.49 25.49 25.49 Skupna ponudba 25.49429590571691 25.49429590571691 25.49429590571691

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Base wstETH je $ 105.94K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WABASWSTETH je 25.49, skupna ponudba pa znaša 25.49429590571691. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 105.94K.