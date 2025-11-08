Današnja cena Wrapped Aave Base WETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) v živo je $ 3,574.54, s spremembo 6.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WABASWETH v USD je $ 3,574.54 na WABASWETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Base WETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 773,081, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 216.15 WABASWETH. V zadnjih 24 urah se je WABASWETH trgovalo med $ 3,316.34 (najnižje) in $ 3,607.22 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 7,104.16, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,209.01.

V kratkoročni uspešnosti se je WABASWETH premaknil +0.09% v zadnji uri in -10.89% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Base WETH je $ 773.08K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WABASWETH je 216.15, skupna ponudba pa znaša 216.1541909507742. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 773.08K.