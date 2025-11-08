Današnja cena Wrapped Aave Base USDC

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) v živo je $ 1.12, s spremembo 0.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WABASUSDC v USD je $ 1.12 na WABASUSDC.

Kriptovaluta Wrapped Aave Base USDC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,298,017, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.85M WABASUSDC. V zadnjih 24 urah se je WABASUSDC trgovalo med $ 1.095 (najnižje) in $ 1.15 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 2.18, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.011.

V kratkoročni uspešnosti se je WABASUSDC premaknil -0.61% v zadnji uri in +0.23% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Tržna kapitalizacija $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Zaloga v obtoku 3.85M 3.85M 3.85M Skupna ponudba 3,854,117.156652 3,854,117.156652 3,854,117.156652

