Današnja cena Wrapped Aave Base GHO

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) v živo je $ 1.026, s spremembo 0.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WABASGHO v USD je $ 1.026 na WABASGHO.

Kriptovaluta Wrapped Aave Base GHO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,977,686, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 8.75M WABASGHO. V zadnjih 24 urah se je WABASGHO trgovalo med $ 1.022 (najnižje) in $ 1.041 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.25, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.81731.

V kratkoročni uspešnosti se je WABASGHO premaknil -0.34% v zadnji uri in +1.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Tržna kapitalizacija $ 8.98M$ 8.98M $ 8.98M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Zaloga v obtoku 8.75M 8.75M 8.75M Skupna ponudba 8,738,862.216825418 8,738,862.216825418 8,738,862.216825418

