Današnja cena Wrapped Aave Base EURC

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) v živo je $ 1.18, s spremembo 0.17 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WABASEURC v USD je $ 1.18 na WABASEURC.

Kriptovaluta Wrapped Aave Base EURC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 162,127, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 137.37K WABASEURC. V zadnjih 24 urah se je WABASEURC trgovalo med $ 1.18 (najnižje) in $ 1.18 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.2, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.16.

V kratkoročni uspešnosti se je WABASEURC premaknil -0.13% v zadnji uri in +0.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Tržna kapitalizacija $ 162.13K$ 162.13K $ 162.13K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 162.13K$ 162.13K $ 162.13K Zaloga v obtoku 137.37K 137.37K 137.37K Skupna ponudba 137,786.845789 137,786.845789 137,786.845789

