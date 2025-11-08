Današnja cena Wrapped Aave Avalanche USDT

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) v živo je $ 1.19, s spremembo 2.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAAVAUSDT v USD je $ 1.19 na WAAVAUSDT.

Kriptovaluta Wrapped Aave Avalanche USDT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 94,375, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 80.09K WAAVAUSDT. V zadnjih 24 urah se je WAAVAUSDT trgovalo med $ 1.16 (najnižje) in $ 1.23 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.53, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.574882.

V kratkoročni uspešnosti se je WAAVAUSDT premaknil +0.02% v zadnji uri in -0.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Tržna kapitalizacija $ 94.38K$ 94.38K $ 94.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 104.11K$ 104.11K $ 104.11K Zaloga v obtoku 80.09K 80.09K 80.09K Skupna ponudba 88,354.193707 88,354.193707 88,354.193707

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Avalanche USDT je $ 94.38K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAAVAUSDT je 80.09K, skupna ponudba pa znaša 88354.193707. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 104.11K.