Današnja cena Wrapped Aave Avalanche USDC

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) v živo je $ 1.17, s spremembo 0.09 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAAVAUSDC v USD je $ 1.17 na WAAVAUSDC.

Kriptovaluta Wrapped Aave Avalanche USDC je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 79,497, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 68.25K WAAVAUSDC. V zadnjih 24 urah se je WAAVAUSDC trgovalo med $ 1.16 (najnižje) in $ 1.2 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.51, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.566241.

V kratkoročni uspešnosti se je WAAVAUSDC premaknil -0.40% v zadnji uri in -0.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Tržna kapitalizacija $ 79.50K$ 79.50K $ 79.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 79.50K$ 79.50K $ 79.50K Zaloga v obtoku 68.25K 68.25K 68.25K Skupna ponudba 68,253.244252 68,253.244252 68,253.244252

