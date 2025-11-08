Današnja cena Wrapped Aave Avalanche SAVAX

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) v živo je $ 21.81, s spremembo 8.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAAVASAVAX v USD je $ 21.81 na WAAVASAVAX.

Kriptovaluta Wrapped Aave Avalanche SAVAX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 123,916, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.68K WAAVASAVAX. V zadnjih 24 urah se je WAAVASAVAX trgovalo med $ 19.88 (najnižje) in $ 22.59 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 43.88, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 14.82.

V kratkoročni uspešnosti se je WAAVASAVAX premaknil -1.30% v zadnji uri in -5.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Tržna kapitalizacija $ 123.92K$ 123.92K $ 123.92K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 123.92K$ 123.92K $ 123.92K Zaloga v obtoku 5.68K 5.68K 5.68K Skupna ponudba 5,682.792864593262 5,682.792864593262 5,682.792864593262

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Avalanche SAVAX je $ 123.92K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAAVASAVAX je 5.68K, skupna ponudba pa znaša 5682.792864593262. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 123.92K.