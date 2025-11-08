Današnja cena Wrapped Aave Arbitrum wstETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) v živo je $ 4,195.51, s spremembo 6.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAARBWSTETH v USD je $ 4,195.51 na WAARBWSTETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Arbitrum wstETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 683,740, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 162.97 WAARBWSTETH. V zadnjih 24 urah se je WAARBWSTETH trgovalo med $ 3,899.65 (najnižje) in $ 4,230.63 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6,078.71, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,755.11.

V kratkoročni uspešnosti se je WAARBWSTETH premaknil +0.32% v zadnji uri in -10.46% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Tržna kapitalizacija $ 683.74K$ 683.74K $ 683.74K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 683.74K$ 683.74K $ 683.74K Zaloga v obtoku 162.97 162.97 162.97 Skupna ponudba 162.9695412405873 162.9695412405873 162.9695412405873

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Arbitrum wstETH je $ 683.74K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAARBWSTETH je 162.97, skupna ponudba pa znaša 162.9695412405873. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 683.74K.