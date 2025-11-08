Današnja cena Wrapped Aave Arbitrum WETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) v živo je $ 3,634.41, s spremembo 6.85 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAARBWETH v USD je $ 3,634.41 na WAARBWETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Arbitrum WETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 654,845, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 180.27 WAARBWETH. V zadnjih 24 urah se je WAARBWETH trgovalo med $ 3,369.41 (najnižje) in $ 3,668.18 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5,197.67, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,267.22.

V kratkoročni uspešnosti se je WAARBWETH premaknil +0.56% v zadnji uri in -10.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

Tržna kapitalizacija $ 654.85K$ 654.85K $ 654.85K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 654.85K$ 654.85K $ 654.85K Zaloga v obtoku 180.27 180.27 180.27 Skupna ponudba 180.2668024699861 180.2668024699861 180.2668024699861

