Današnja cena Wrapped Aave Arbitrum USDT

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) v živo je $ 0.780846, s spremembo 36.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAARBUSDT v USD je $ 0.780846 na WAARBUSDT.

Kriptovaluta Wrapped Aave Arbitrum USDT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,036,334, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.52M WAARBUSDT. V zadnjih 24 urah se je WAARBUSDT trgovalo med $ 0.573874 (najnižje) in $ 4.28 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.28, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.532305.

V kratkoročni uspešnosti se je WAARBUSDT premaknil -35.00% v zadnji uri in -35.10% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Tržna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Zaloga v obtoku 2.52M 2.52M 2.52M Skupna ponudba 2,520,346.322093 2,520,346.322093 2,520,346.322093

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Arbitrum USDT je $ 3.04M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAARBUSDT je 2.52M, skupna ponudba pa znaša 2520346.322093. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 3.04M.