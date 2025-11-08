Današnja cena Wrapped Aave Arbitrum USDCn

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) v živo je $ 1.15, s spremembo 126.33 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAARBUSDCN v USD je $ 1.15 na WAARBUSDCN.

Kriptovaluta Wrapped Aave Arbitrum USDCn je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,963,735, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.02M WAARBUSDCN. V zadnjih 24 urah se je WAARBUSDCN trgovalo med $ 0.50938 (najnižje) in $ 4.09 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 4.09, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.50938.

V kratkoročni uspešnosti se je WAARBUSDCN premaknil +0.27% v zadnji uri in +0.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Tržne informacije Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Tržna kapitalizacija $ 1.96M Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.96M Zaloga v obtoku 2.02M Skupna ponudba 2,019,902.539906

