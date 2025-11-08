Današnja cena Wrapped Aave Arbitrum ezETH

Današnja cena kriptovalute Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) v živo je $ 3,613.03, s spremembo 4.25 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAARBEZETH v USD je $ 3,613.03 na WAARBEZETH.

Kriptovaluta Wrapped Aave Arbitrum ezETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 278,682, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 77.13 WAARBEZETH. V zadnjih 24 urah se je WAARBEZETH trgovalo med $ 3,411.23 (najnižje) in $ 3,688.86 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 5,048.06, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,278.0.

V kratkoročni uspešnosti se je WAARBEZETH premaknil -1.35% v zadnji uri in -11.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped Aave Arbitrum ezETH je $ 278.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAARBEZETH je 77.13, skupna ponudba pa znaša 77.1324269060852. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 278.68K.