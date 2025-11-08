Današnja cena Wrapped 0G

Današnja cena kriptovalute Wrapped 0G (W0G) v živo je $ 1.53, s spremembo 53.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz W0G v USD je $ 1.53 na W0G.

Kriptovaluta Wrapped 0G je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,521,294, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 12.14M W0G. V zadnjih 24 urah se je W0G trgovalo med $ 0.980424 (najnižje) in $ 1.86 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.31, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.94681.

V kratkoročni uspešnosti se je W0G premaknil -0.63% v zadnji uri in +40.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wrapped 0G (W0G)

Tržna kapitalizacija $ 18.52M$ 18.52M $ 18.52M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.52M$ 18.52M $ 18.52M Zaloga v obtoku 12.14M 12.14M 12.14M Skupna ponudba 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

Trenutna tržna kapitalizacija Wrapped 0G je $ 18.52M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba W0G je 12.14M, skupna ponudba pa znaša 12139349.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 18.52M.