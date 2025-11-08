Današnja cena Worthless Coin

Današnja cena kriptovalute Worthless Coin (WORTHLESS) v živo je --, s spremembo 12.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WORTHLESS v USD je -- na WORTHLESS.

Kriptovaluta Worthless Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 208,824, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.91M WORTHLESS. V zadnjih 24 urah se je WORTHLESS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02278096, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WORTHLESS premaknil +0.48% v zadnji uri in -1.98% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Worthless Coin (WORTHLESS)

Tržna kapitalizacija $ 208.82K$ 208.82K $ 208.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 208.82K$ 208.82K $ 208.82K Zaloga v obtoku 999.91M 999.91M 999.91M Skupna ponudba 999,905,245.651982 999,905,245.651982 999,905,245.651982

Trenutna tržna kapitalizacija Worthless Coin je $ 208.82K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WORTHLESS je 999.91M, skupna ponudba pa znaša 999905245.651982. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 208.82K.