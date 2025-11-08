Današnja cena Worthless

Današnja cena kriptovalute Worthless (WORTHLESS) v živo je $ 0.02178276, s spremembo 23.90 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WORTHLESS v USD je $ 0.02178276 na WORTHLESS.

Kriptovaluta Worthless je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21,723,050, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B WORTHLESS. V zadnjih 24 urah se je WORTHLESS trgovalo med $ 0.01681231 (najnižje) in $ 0.02487751 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09603, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00522514.

V kratkoročni uspešnosti se je WORTHLESS premaknil -1.13% v zadnji uri in -35.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Worthless (WORTHLESS)

Tržna kapitalizacija $ 21.72M$ 21.72M $ 21.72M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.72M$ 21.72M $ 21.72M Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

