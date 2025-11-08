BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute WORT v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija WORT je 52,208 USD.

Več o WORT

Informacije o ceni WORT

Kaj je WORT

Uradna spletna stran WORT

Tokenomika WORT

Napoved cen WORT

Današnja cena WORT

Današnja cena kriptovalute WORT (WORT) v živo je --, s spremembo 3.05 % v zadnjih 24 urah.

Kriptovaluta WORT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 52,208, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B WORT.

V kratkoročni uspešnosti se je WORT premaknil +0.02% v zadnji uri in -46.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WORT (WORT)

Trenutna tržna kapitalizacija WORT je $ 52.21K. Obstoječa ponudba WORT je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0.

Zgodovina cene WORT, USD

+0.02%

+3.05%

-46.37%

-46.37%

Zgodovina cen WORT (WORT) v USD

Danes je bila sprememba cene WORT v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene WORT v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene WORT v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene WORT v USD $ 0.

Napoved cene za kriptovaluto WORT

Kaj je WORT (WORT)

$WORT is a community-driven memecoin launched on the Cardano blockchain with a fixed supply of 1 billion tokens. Liquidity is burned and fully controlled by the Snek ecosystem, and the dev wallet holds 10%, with 7% currently vested for one month.

Wort was launched via a hype launch model, allowing only 25 ADA buy-ins at a time to prevent large allocations and promote fair distribution. No single non-infrastructure wallet holding more than 3.1% and over 99 unique stake clusters participating—minimizing centralization risk.

The token’s cultural identity is rooted in its fictional universe, WortLand, inhabited by bizarre and whimsical creatures called Worts. While memetic in nature, Wort’s long-term goal is to build a strong, expressive subculture within the Cardano ecosystem.

Wort was intentionally launched on Cardano due to its stability, scalability, and uptime. The team continues to explore creative initiatives based on price and demand—ranging from art, music, and animations to memes and storytelling, encouraging active participation and creative freedom within its tight-knit community.

