Informacije o ceni Worlds First Memecoin (LOLCOIN) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0.00206346 $ 0.00206346 $ 0.00206346 24H Nizka $ 0.00236815 $ 0.00236815 $ 0.00236815 24H Visoka 24H Nizka $ 0.00206346$ 0.00206346 $ 0.00206346 24H Visoka $ 0.00236815$ 0.00236815 $ 0.00236815 Najvišja vseh časov $ 0.00795894$ 0.00795894 $ 0.00795894 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) -1.19% Sprememba cene (1D) -10.51% Sprememba cene (7D) -6.56% Sprememba cene (7D) -6.56%

Cena Worlds First Memecoin (LOLCOIN) v realnem času je $0.00207715. V zadnjih 24 urah se je LOLCOIN trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00206346 in najvišjo vrednostjo $ 0.00236815, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena LOLCOIN v vseh časov je $ 0.00795894, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost LOLCOIN se je v zadnji uri spremenila za -1.19%, v 24 urah -10.51% in v 7 dneh -6.56%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Zaloga v obtoku 999.61M 999.61M 999.61M Skupna ponudba 999,612,754.218761 999,612,754.218761 999,612,754.218761

Trenutna tržna kapitalizacija Worlds First Memecoin je $ 2.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LOLCOIN je 999.61M, skupna ponudba pa znaša 999612754.218761. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.11M.