Worlds First Memecoin Cena (LOLCOIN)
-1.19%
-10.51%
-6.56%
-6.56%
Cena Worlds First Memecoin (LOLCOIN) v realnem času je $0.00207715. V zadnjih 24 urah se je LOLCOIN trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0.00206346 in najvišjo vrednostjo $ 0.00236815, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena LOLCOIN v vseh časov je $ 0.00795894, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.
Kratkoročna uspešnost LOLCOIN se je v zadnji uri spremenila za -1.19%, v 24 urah -10.51% in v 7 dneh -6.56%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.
Trenutna tržna kapitalizacija Worlds First Memecoin je $ 2.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba LOLCOIN je 999.61M, skupna ponudba pa znaša 999612754.218761. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.11M.
Danes je bila sprememba cene Worlds First Memecoin v USD $ -0.000244092124592353.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Worlds First Memecoin v USD $ -0.0013477982.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Worlds First Memecoin v USD $ -0.0008621576.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Worlds First Memecoin v USD $ +0.000679557880906831.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ -0.000244092124592353
|-10.51%
|30 dni
|$ -0.0013477982
|-64.88%
|60 dni
|$ -0.0008621576
|-41.50%
|90 dni
|$ +0.000679557880906831
|+48.62%
