Današnja cena World Computer Money

Današnja cena kriptovalute World Computer Money (WCM) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WCM v USD je -- na WCM.

Kriptovaluta World Computer Money je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 34,929, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 924.93M WCM. V zadnjih 24 urah se je WCM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00125507, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WCM premaknil -- v zadnji uri in -22.87% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije World Computer Money (WCM)

Tržna kapitalizacija $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 34.93K$ 34.93K $ 34.93K Zaloga v obtoku 924.93M 924.93M 924.93M Skupna ponudba 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

