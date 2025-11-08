Današnja cena World Cat

Današnja cena kriptovalute World Cat (WORLD CAT) v živo je $ 0.01392218, s spremembo 1.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WORLD CAT v USD je $ 0.01392218 na WORLD CAT.

Kriptovaluta World Cat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,113,145, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 80.00M WORLD CAT. V zadnjih 24 urah se je WORLD CAT trgovalo med $ 0.01365863 (najnižje) in $ 0.0150141 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.09714, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00012143.

V kratkoročni uspešnosti se je WORLD CAT premaknil +1.87% v zadnji uri in -35.49% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije World Cat (WORLD CAT)

Tržna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Zaloga v obtoku 80.00M 80.00M 80.00M Skupna ponudba 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

Trenutna tržna kapitalizacija World Cat je $ 1.11M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WORLD CAT je 80.00M, skupna ponudba pa znaša 79999978.71555756. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.11M.