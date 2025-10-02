Tokenomika WOPEN (WOPEN)
Tokenomika in analiza cen WOPEN (WOPEN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WOPEN (WOPEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o WOPEN (WOPEN)
The Open Crypto Foundation (OCF) represents a paradigm shift in the blockchain ecosystem, establishing a robust framework for secure, transparent, and interoperable decentralized applications. Our mission encompasses the development of cutting-edge cryptographic solutions, the implementation of advanced consensus mechanisms, and the creation of a comprehensive ecosystem that prioritizes security, scalability, and user sovereignty.
Through our subsidiary OpenLabs, we are pioneering the OpenNet blockchain protocol, a next-generation distributed ledger technology that integrates zero-knowledge proofs, sharding mechanisms, and cross-chain interoperability protocols to deliver unprecedented performance and security guarantees.
The token economics of OpenNet are designed to create a synergistic relationship between utility, security, and decentralized governance. The open token fuels network activity and application usage, while the stake token secures the network through PoS and empowers the community DAO. The initial allocation provides a foundation, but the long-term evolution of supply, rewards, and resource allocation is placed firmly in the hands of the stake holders.
Tokenomika WOPEN (WOPEN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike WOPEN (WOPEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WOPEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WOPEN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
