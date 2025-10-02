Tokenomika Woofi the genius dog (WOOFI)

Odkrijte ključne vpoglede v Woofi the genius dog (WOOFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:39:41 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Woofi the genius dog (WOOFI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Woofi the genius dog (WOOFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 442.12K
Skupna ponudba:
$ 991.12M
Razpoložljivi obtok:
$ 991.12M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 442.12K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00595592
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00044822
Informacije o Woofi the genius dog (WOOFI)

We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana.

the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily.

This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto

Uradna spletna stran:
https://www.wooficoin.com/

Tokenomika Woofi the genius dog (WOOFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Woofi the genius dog (WOOFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WOOFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WOOFI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WOOFI, raziščite ceno žetona WOOFI v živo!

Napoved cene WOOFI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WOOFI? Naša stran za napovedovanje cen WOOFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

