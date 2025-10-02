Tokenomika woofer (WOOFER)

Odkrijte ključne vpoglede v woofer (WOOFER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:25:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen woofer (WOOFER)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za woofer (WOOFER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 17.64K
Skupna ponudba:
$ 4.28B
Razpoložljivi obtok:
$ 4.28B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 17.64K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00022033
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00000278
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o woofer (WOOFER)

woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch

the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud.

Uradna spletna stran:
https://solanawoofer.xyz/

Tokenomika woofer (WOOFER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike woofer (WOOFER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WOOFER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WOOFER.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WOOFER, raziščite ceno žetona WOOFER v živo!

Napoved cene WOOFER

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WOOFER? Naša stran za napovedovanje cen WOOFER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

