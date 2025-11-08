Današnja cena WONEY

Današnja cena kriptovalute WONEY (WONEY) v živo je --, s spremembo 11.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WONEY v USD je -- na WONEY.

Kriptovaluta WONEY je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,988.02, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 871.71M WONEY. V zadnjih 24 urah se je WONEY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WONEY premaknil -1.09% v zadnji uri in -28.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WONEY (WONEY)

Tržna kapitalizacija $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K Zaloga v obtoku 871.71M 871.71M 871.71M Skupna ponudba 871,710,019.254017 871,710,019.254017 871,710,019.254017

Trenutna tržna kapitalizacija WONEY je $ 12.99K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WONEY je 871.71M, skupna ponudba pa znaša 871710019.254017. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.99K.