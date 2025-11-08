Današnja cena Womo

Današnja cena kriptovalute Womo (WM) v živo je $ 0.277655, s spremembo 10.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WM v USD je $ 0.277655 na WM.

Kriptovaluta Womo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 276,200, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M WM. V zadnjih 24 urah se je WM trgovalo med $ 0.240727 (najnižje) in $ 0.3474 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.694689, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WM premaknil +0.98% v zadnji uri in -10.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Womo (WM)

Tržna kapitalizacija $ 276.20K$ 276.20K $ 276.20K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 276.20K$ 276.20K $ 276.20K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

Trenutna tržna kapitalizacija Womo je $ 276.20K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WM je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000077.480174482. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 276.20K.