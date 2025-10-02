Odkrijte ključne vpoglede v Wolf Skull (SKULL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Wolfskull is Matt Furie’s most menacing creation, a main character straight from the pages of his latest comic book ‘Mindviscosity’. He’s back and more menacing with an intense appetite for meme characters – Wolfskull is here to cause havoc, bringing you next level eye candy and an unforgettable journey. Wolfskull token has no association with Matt Furie or his creation “Mindviscosity”. This token is simply paying homage to a beloved meme we all love and recognize.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov SKULL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Wolf Skull (SKULL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

