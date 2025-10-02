Tokenomika Wolf of Wall Street ($WOLF)

Odkrijte ključne vpoglede v Wolf of Wall Street ($WOLF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:57:23 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Wolf of Wall Street ($WOLF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wolf of Wall Street ($WOLF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.09M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 873.42M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.24M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01819523
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00032915
Trenutna cena:
$ 0.00124386
Informacije o Wolf of Wall Street ($WOLF)

$WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street.

The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start.

We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project.

At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel.

Uradna spletna stran:
https://wolfofwallstreeteth.com/

Tokenomika Wolf of Wall Street ($WOLF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Wolf of Wall Street ($WOLF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov $WOLF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $WOLF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $WOLF, raziščite ceno žetona $WOLF v živo!

Napoved cene $WOLF

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $WOLF? Naša stran za napovedovanje cen $WOLF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

