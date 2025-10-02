Tokenomika Wolf of Dumb Street (WODS)
Tokenomika in analiza cen Wolf of Dumb Street (WODS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wolf of Dumb Street (WODS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Wolf of Dumb Street (WODS)
Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination.
In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.
Tokenomika Wolf of Dumb Street (WODS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Wolf of Dumb Street (WODS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WODS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WODS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko WODS, raziščite ceno žetona WODS v živo!
Napoved cene WODS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WODS? Naša stran za napovedovanje cen WODS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
