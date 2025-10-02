Tokenomika Wolf of Dumb Street (WODS)

Tokenomika Wolf of Dumb Street (WODS)

Odkrijte ključne vpoglede v Wolf of Dumb Street (WODS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:25:13 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Wolf of Dumb Street (WODS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wolf of Dumb Street (WODS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 22.88K
$ 22.88K
Skupna ponudba:
$ 957.28M
$ 957.28M
Razpoložljivi obtok:
$ 957.28M
$ 957.28M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 22.88K
$ 22.88K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0

Informacije o Wolf of Dumb Street (WODS)

Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination.

In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.

Uradna spletna stran:
https://wods.fun

Tokenomika Wolf of Dumb Street (WODS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Wolf of Dumb Street (WODS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WODS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WODS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WODS, raziščite ceno žetona WODS v živo!

Napoved cene WODS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WODS? Naša stran za napovedovanje cen WODS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

