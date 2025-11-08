BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Woffle v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija WOF je 51,425 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WOF v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Woffle v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija WOF je 51,425 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WOF v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Woffle Cena (WOF)

Nerazporejeno

Cena 1 WOF v USD v živo:

+8.50%1D
Woffle (WOF) Live Price Chart
Današnja cena Woffle

Današnja cena kriptovalute Woffle (WOF) v živo je --, s spremembo 8.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WOF v USD je -- na WOF.

Kriptovaluta Woffle je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 51,425, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M WOF. V zadnjih 24 urah se je WOF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00244579, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WOF premaknil -0.01% v zadnji uri in -25.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Woffle (WOF)

$ 51.43K
$ 51.43K
999.95M
999,951,975.480105
Trenutna tržna kapitalizacija Woffle je $ 51.43K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WOF je 999.95M, skupna ponudba pa znaša 999951975.480105. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 51.43K.

Zgodovina cene Woffle, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00244579
$ 0
-0.01%

+8.57%

-25.93%

-25.93%

Zgodovina cen Woffle (WOF) v USD

Danes je bila sprememba cene Woffle v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Woffle v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Woffle v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Woffle v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+8.57%
30 dni$ 0-64.15%
60 dni$ 0-88.68%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Woffle

Napoved cene Woffle (WOF) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WOF v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Woffle (WOF) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Woffle lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Woffle v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WOF za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Woffle.

Kaj je Woffle (WOF)

Woffle is a meme token born on Solana that captures the spirit of fun, community, and financial rebellion. Inspired by the viral success of BONK, Woffle is a cheeky silver-fox astronaut mascot exploring the wild frontier of meme coins with one goal: reaching the moon. With growing support from degens, influencers, and community Lovers, Woffle isn’t just another meme coin, it’s Solana’s next breakout star. Whether you're in it for laughs, gains, or the cultural ride, Woffle is here to lead the next billion-dollar meme wave.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Woffle

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Woffle?
Če bi kriptovaluta Woffle rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Woffle.
Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.