Današnja cena Woffle

Današnja cena kriptovalute Woffle (WOF) v živo je --, s spremembo 8.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WOF v USD je -- na WOF.

Kriptovaluta Woffle je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 51,425, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.95M WOF. V zadnjih 24 urah se je WOF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00244579, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WOF premaknil -0.01% v zadnji uri in -25.93% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Woffle (WOF)

Trenutna tržna kapitalizacija Woffle je $ 51.43K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WOF je 999.95M, skupna ponudba pa znaša 999951975.480105. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 51.43K.