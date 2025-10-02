Odkrijte ključne vpoglede v Wizard Cat (WIZARD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wizard Cat (WIZARD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

In the enchanted world of Cryptonia, The Wizard Cat was no ordinary feline. Armed with a magical staff and an ancient spellbook, this mystical cat cast a viral spell on TikTok, capturing the hearts of millions overnight. Born from its viral fame, the “Wizard Cat” meme coin emerged, infused with the cat’s magical power. Holders of the coin are not just investors—they’re apprentices in the art of cryptic magic, wielding a piece of The Wizard Cat’s legendary sorcery. Now, with every transaction, a touch of magic spreads across the digital realm, building a community of wizards ready to turn the crypto world into their playground of enchantment.

In the enchanted world of Cryptonia, The Wizard Cat was no ordinary feline. Armed with a magical staff and an ancient spellbook, this mystical cat cast a viral spell on TikTok, capturing the hearts of millions overnight. Born from its viral fame, the “Wizard Cat” meme coin emerged, infused with the cat’s magical power. Holders of the coin are not just investors—they’re apprentices in the art of cryptic magic, wielding a piece of The Wizard Cat’s legendary sorcery. Now, with every transaction, a touch of magic spreads across the digital realm, building a community of wizards ready to turn the crypto world into their playground of enchantment.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WIZARD, raziščite ceno žetona WIZARD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WIZARD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Wizard Cat (WIZARD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WIZARD? Naša stran za napovedovanje cen WIZARD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.