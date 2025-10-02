Tokenomika Winter Arc (WINTER)

Odkrijte ključne vpoglede v Winter Arc (WINTER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:33:06 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Winter Arc (WINTER)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Winter Arc (WINTER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 767.54K
Skupna ponudba:
$ 972.40M
Razpoložljivi obtok:
$ 972.40M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 767.54K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02920174
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000045
Trenutna cena:
$ 0.000791
Informacije o Winter Arc (WINTER)

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms.

Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years.

Its not just a coin. Its a movement

We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves

We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say.

Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

Uradna spletna stran:
https://winterarcsol.com/

Tokenomika Winter Arc (WINTER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Winter Arc (WINTER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WINTER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WINTER.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WINTER, raziščite ceno žetona WINTER v živo!

Napoved cene WINTER

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WINTER? Naša stran za napovedovanje cen WINTER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti