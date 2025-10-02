Odkrijte ključne vpoglede v Wild Goat Coin (WGC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wild Goat Coin (WGC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains.

Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WGC, raziščite ceno žetona WGC v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov WGC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Wild Goat Coin (WGC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WGC? Naša stran za napovedovanje cen WGC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.