Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains.
Tokenomika Wild Goat Coin (WGC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Wild Goat Coin (WGC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WGC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WGC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
