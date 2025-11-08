Današnja cena Wiki Agent

Današnja cena kriptovalute Wiki Agent (WIKI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WIKI v USD je -- na WIKI.

Kriptovaluta Wiki Agent je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,118.02, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B WIKI. V zadnjih 24 urah se je WIKI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WIKI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Wiki Agent (WIKI)

Tržna kapitalizacija $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Wiki Agent je $ 9.12K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WIKI je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.12K.