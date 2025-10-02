Tokenomika Whispers Of Decay ($DCAY)

Odkrijte ključne vpoglede v Whispers Of Decay ($DCAY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:57:18 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Whispers Of Decay ($DCAY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Whispers Of Decay ($DCAY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 40.61K
Skupna ponudba:
$ 76.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 56.87M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 54.27K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01317514
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00070612
Trenutna cena:
$ 0.00071408
Informacije o Whispers Of Decay ($DCAY)

Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.

Uradna spletna stran:
https://www.dcay.info
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view

Tokenomika Whispers Of Decay ($DCAY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Whispers Of Decay ($DCAY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov $DCAY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $DCAY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $DCAY, raziščite ceno žetona $DCAY v živo!

Napoved cene $DCAY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $DCAY? Naša stran za napovedovanje cen $DCAY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

