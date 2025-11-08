Današnja cena WHATRR

Današnja cena kriptovalute WHATRR (WHATRR) v živo je --, s spremembo 2.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WHATRR v USD je -- na WHATRR.

Kriptovaluta WHATRR je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 294,179, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 20.00B WHATRR. V zadnjih 24 urah se je WHATRR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WHATRR premaknil -0.17% v zadnji uri in -7.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WHATRR (WHATRR)

Tržna kapitalizacija $ 294.18K$ 294.18K $ 294.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 294.18K$ 294.18K $ 294.18K Zaloga v obtoku 20.00B 20.00B 20.00B Skupna ponudba 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029 19,999,746,501.35029

Trenutna tržna kapitalizacija WHATRR je $ 294.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WHATRR je 20.00B, skupna ponudba pa znaša 19999746501.35029. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 294.18K.